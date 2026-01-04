У Фермина два ассиста в игре с «Эспаньолом» (2:0) – на 86-й и 90-й. У хавбека «Барсы» 4+4 в 13 матчах сезона Ла Лиги
Фермин Лопес отдал две голевые передачи в игре с «Эспаньолом» в 18-м туре Ла Лиги (2:0).
Полузащитник «Барселоны» ассистировал Дани Ольмо на 86-й и Роберту Левандовскому на 90-й минутах.
На счету Лопеса 4 гола и 4 результативные передачи в 13 матчах сезона Ла Лиги. Его полную статистику можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
