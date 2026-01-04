«Барселона» выиграла 8 матчей подряд с общим счетом 21:6
«Барселона» продлила победную серию во всех турнирах до восьми матчей.
Сегодня команда Ханси Флика обыграла «Эспаньол» в 18-м туре Ла Лиги – 2:0.
Последнее поражение каталонцы потерпели от «Челси» в Лиге чемпионов 25 ноября – 0:3. С тех пор они выиграли все матчи с общим счетом 21:6.
7 января «Барселона» встретится в Суперкубке Испании с «Атлетиком».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
