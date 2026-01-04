Фанаты «Эспаньола» бросали бутылки в игроков «Барселоны», праздновавших второй гол в дерби

Фанаты «Эспаньола» швыряли бутылки в игроков «Барселоны».

Болельщики «Эспаньола » нарушили правила поведения на стадионе во время каталонского дерби.

В матче 18-го тура Ла Лиги «Барселона » одержала победу со счетом 2:0. Гости открыли счет на 86-й минуте, а на 90-й увеличили отрыв.

После второго гола посетители «RCDE Стэдиум» начали бросать в празднующих успех футболистов «Барселоны» бутылки. Ни одна из них, по всей видимости, в цель не попала.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»