  • Педри упал в штрафной «Эспаньола» после подката Эль-Хилали сзади на 72-й при счете 0:0. Защитник не попал в мяч, хавбеку «Барсы» оказывали помощь
Педри упал в штрафной «Эспаньола» после контакта с защитником Омаром Эль-Хилали на 72-й минуте матча Ла Лиги (2:0, второй тайм). 

Полузащитник «Барселоны» готовился нанести удар из центра штрафной после передачи Ламина Ямаля, но был сбит после подката сзади. Эль-Хилали не попал по мячу в том эпизоде. 

Педри потребовалась медицинская помощь после удара. При этом главный судья Виктор Гарсия Вердура оставил эпизод без внимания. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
