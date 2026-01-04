Педри упал в штрафной «Эспаньола» после подката Эль-Хилали сзади на 72-й при счете 0:0. Защитник не попал в мяч, хавбеку «Барсы» оказывали помощь

Педри упал в штрафной «Эспаньола» после подката защитником.

Педри упал в штрафной «Эспаньола » после контакта с защитником Омаром Эль-Хилали на 72-й минуте матча Ла Лиги (2:0, второй тайм).

Полузащитник «Барселоны» готовился нанести удар из центра штрафной после передачи Ламина Ямаля, но был сбит после подката сзади. Эль-Хилали не попал по мячу в том эпизоде.

Педри потребовалась медицинская помощь после удара. При этом главный судья Виктор Гарсия Вердура оставил эпизод без внимания.