Лалас – пользователю Х на призыв бойкотировать ЧМ-2026 после операции США в Венесуэле: «Мы только что провели чемпионаты в Катаре, России, Бразилии и ЮАР. Выпей Slurpee и успокойся»

Лалас про атаку США и призывы бойкотировать ЧМ: были турниры в России, Катаре.

Алекси Лалас отреагировал на предложение одного из пользователей соцсети X бойкотировать ЧМ-2026 после военной операции США на территории Венесуэлы.

«Мы только что провели чемпионаты мира в Катаре, России, Бразилии и ЮАР. Выпей Slurpee и успокойся», – написал экс-защитник сборной Соединенных Штатов Америки.

