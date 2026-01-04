Лалас – пользователю Х на призыв бойкотировать ЧМ-2026 после операции США в Венесуэле: «Мы только что провели чемпионаты в Катаре, России, Бразилии и ЮАР. Выпей Slurpee и успокойся»
Лалас про атаку США и призывы бойкотировать ЧМ: были турниры в России, Катаре.
Алекси Лалас отреагировал на предложение одного из пользователей соцсети X бойкотировать ЧМ-2026 после военной операции США на территории Венесуэлы.
«Мы только что провели чемпионаты мира в Катаре, России, Бразилии и ЮАР. Выпей Slurpee и успокойся», – написал экс-защитник сборной Соединенных Штатов Америки.
Журналист Палмери про захват президента Венесуэлы Мадуро: «Будь диктатором сколько угодно, пока у тебя нет нефти, интересующей Америку»
