Ультрас «Валенсии» встретили команду в аэропорту после 1:4 от «Сельты». Фанаты разбили окно в автобусе, требовали отставки Корберана и ухода Лима

Фанаты «Валенсии» выразили недовольство результатами команды.

Около сотни недовольных болельщиков «Валенсии», большинство из которых представители ультрас Curva Nord, встретили команду в аэропорту после поражения от «Сельты» со счетом 1:4.

В ожидании игроков болельщики скандировали в адрес главного тренера кричалку «Корберан – в отставку», а также лозунги «Вы не достойны этой футболки» и «Игроки-наемники». Владельцу клуба Питеру Лиму были адресованы плакаты с надписью Lim Go Home («Лим, отправляйся домой» – Спортс’‘).

В аэропорт для установления порядка прибыли фургоны Национальной полиции.

«Валенсия» выражает понимание по поводу разочарования наших болельщиков результатами команды в последнее время. Однако клуб глубоко сожалеет об инциденте, произошедшем по прибытии команды в аэропорт, в ходе которого было разбито одно из стекол командного автобуса.

Подобные акты насилия могли привести к причинению вреда игрокам или членам тренерского штаба. «Валенсия» решительно осуждает любые формы насилия», – говорится в заявлении клуба.

«Валенсия » идет на 17-м месте в Ла Лиге с 16 набранными очками и может опуститься в зону вылета после 18-го тура.