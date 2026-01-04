Гарсия признан лучшим игроком матча «Эспаньол» – «Барселона». Вратарь, освистанный фанатами хозяев, сделал 7 сэйвов и не пропустил

Жоан Гарсия сделал 7 сэйвов в матче против «Эспаньола».

Жоан Гарсия стал одним из главных героев матча «Эспаньол» – «Барселона ».

В матче 18-го тура Ла Лиги голкипер гостей сделал 7 сэйвов – на один больше, чем Марко Дмитрович . Игра завершилась победой «блауграны» со счетом 2:0, Гарсию признали самым ценным футболистом.

Следует отметить, что до игры фанаты хозяев освистывали Жоана, ранее игравшего за «Эспаньол ».

«Крыса. Не простим». Фанаты «Эспаньола» вывесили баннеры с критикой вратаря «Барсы» и разбросали листовки в виде долларов с надписью «Иуда Гарсия» перед матчем с «блауграной»