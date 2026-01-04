«У конкурентов больше финансовых возможностей, но у «Локомотива» есть Батраков. Команда поборется за первое место». Пименов о железнодорожниках

Руслан Пименов: у конкурентов больше денег, но у «Локомотива» есть Батраков.

Руслан Пименов оценил шансы «Локомотива » стать чемпионом России.

– «Локомотив» будет претендовать на самые высокие места. Команда поборется за первое место во второй части чемпионата.

– У «Локомотива» хватит ресурсов, чтобы бороться за титул?

– Конечно хватит. Да, у конкурентов больше финансовых возможностей, но у «Локомотива» есть Алексей Батраков , – сказал бывший форвард сборной России.