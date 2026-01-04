«Краснодар» предложил 100 млн рублей за Боселли и готов отдать «Пари НН» Кокшарова «по адекватной цене» (Иван Карпов)
«Краснодар» сделал «Пари НН» предложение по Боселли.
«Краснодар» предложил «Пари НН» 100 млн рублей за хавбека Хуана Боселли, сообщает инсайдер Иван Карпов.
В случае успеха «быки» готовы продать нижегородцам Александра Кокшарова «по адекватной цене».
В текущем сезоне Мир РПЛ Боселли забил 7 голов в 16 играх. Его статистику можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
