«Краснодар» предложил 100 млн рублей за Боселли и готов отдать «Пари НН» Кокшарова «по адекватной цене» (Иван Карпов)

«Краснодар» сделал «Пари НН» предложение по Боселли.

«Краснодар » предложил «Пари НН » 100 млн рублей за хавбека Хуана Боселли , сообщает инсайдер Иван Карпов .

В случае успеха «быки» готовы продать нижегородцам Александра Кокшарова «по адекватной цене».

В текущем сезоне Мир РПЛ Боселли забил 7 голов в 16 играх. Его статистику можно увидеть здесь .