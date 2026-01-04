«Милан» хочет подписать Влаховича. Если форвард «Ювентуса» уйдет в «Барселону», «россонери» попробуют договориться с Левандовским
«Милану» нравятся Влахович и Левандовски.
«Милан» хочет подписать Душана Влаховича.
Как сообщает Sport Mediaset, миланцы внимательно следят за ситуацией и интересуются форвардом «Ювентуса», контракт которого истекает летом.
Пригласить серба также хочет «Барселона». Если каталонцы добьются своей цели, то расстанутся с Робертом Левандовским – и поляка попытается подписать «Милан».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport Mediaset
