«Милан» хочет подписать Влаховича. Если форвард «Ювентуса» уйдет в «Барселону», «россонери» попробуют договориться с Левандовским

«Милану» нравятся Влахович и Левандовски.

«Милан» хочет подписать Душана Влаховича .

Как сообщает Sport Mediaset, миланцы внимательно следят за ситуацией и интересуются форвардом «Ювентуса », контракт которого истекает летом.

Пригласить серба также хочет «Барселона ». Если каталонцы добьются своей цели, то расстанутся с Робертом Левандовским – и поляка попытается подписать «Милан ».