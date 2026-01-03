Пеллегрини об Алонсо: «Требования в «Реале» всегда будут максимальными – я испытал это на себе. Мы набрали 96 очков, что было лучшим результатом в истории клуба, но всегда нужно больше»

Пеллегрини об Алонсо: требования в «Реале» всегда будут максимальными.

Главный тренер «Бетиса » Мануэль Пеллегрини высказался о сложностях Хаби Алонсо в «Реале ».

«Мне посчастливилось быть тренером «Реала» в тот момент, когда мы подписали Хаби Алонсо . С учетом всей его карьеры игрока – как в «Реале», так и в «Ливерпуле», а это клубы с высочайшими требованиями, – а также выступлений за сборную Испании , у него достаточно опыта, и он прекрасно понимает, на каком посту находится.

Это должность, которая каждый день требует максимума – нужно побеждать, забивать много и показывать красивый футбол, все сразу. Но я вижу, что он полностью готов и обладает способностью преодолевать сложные моменты и спады, которые случаются у всех команд по ходу сезона.

Требования здесь всегда будут максимальными – мне самому довелось это испытать. Мы набрали 96 очков в чемпионате (в сезоне-2009/10 – Спортс’‘) – на тот момент это был лучший результат в истории «Реала», но это клуб, которому всегда нужно больше. И тренер в таком клубе понимает, что обязан отдавать всего себя каждый день», – сказал Пеллегрини.