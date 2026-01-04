У «Барселоны» меньше ударов, попаданий в створ и угловых в 1-м тайме, чем у «Эспаньола». Команда Флика владела мячом 72% времени

«Эспаньол» бил чаще и точнее «Барселоны» в 1-м тайме.

«Барселона» в 1-м тайме матча с «Эспаньолом» нанесла меньше ударов, чем соперник.

Каталонское дерби проходит на «RCDE Стэдиум» в 18-м туре Ла Лиги. Счет не открыт.

До перерыва «блауграна» пробила всего три раза и лишь в одном случае попала в створ. На счету хозяев 7 ударов, Жоан Гарсия сделал три сэйва.

Также «Барселона» подала меньше угловых (1 против 4), но больше владела мячом (71,8% времени).

«Эспаньол» – «Барселона». Ямаль, Рафинья, Ферран и Жоан Гарсия в старте. Онлайн-трансляция