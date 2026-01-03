«Боруссия» продала форварда сборной Кюрасао Паулину «Фортуне» за 400 000 евро

«Боруссия» продала Паулину «Фортуне».

Йорди Паулина покинул «Боруссию».

«Фортуна» объявила о приобретении футболиста сборной Кюрасао и заключении с ним контракта сроком до лета 2030 года.

По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, дортмундцы получили 400 000 евро, а также опцию обратного выкупа форварда и права на половину суммы, за которую игрок будет перепродан.

Паулина не провел ни одного матча в Бундеслиге, но выходил в Кубке Германии. Его статистику можно изучить здесь .