«Боруссия» продала форварда сборной Кюрасао Паулину «Фортуне» за 400 000 евро

Йорди Паулина покинул «Боруссию».
«Фортуна» объявила о приобретении футболиста сборной Кюрасао и заключении с ним контракта сроком до лета 2030 года.
По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, дортмундцы получили 400 000 евро, а также опцию обратного выкупа форварда и права на половину суммы, за которую игрок будет перепродан.
Паулина не провел ни одного матча в Бундеслиге, но выходил в Кубке Германии. Его статистику можно изучить здесь.
