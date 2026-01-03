Микель Артета: «Габриэл олицетворяет доминирование. Мне нравится его характер»
Микель Артета: Габриэл олицетворяет доминирование.
Микель Артета отметил важность Габриэла Магальяэса для «Арсенала».
Защитник, чья ошибка привела к голу «Борнмута» в 20-м туре АПЛ, сам сравнял счет спустя некоторое время.
«Мне нравится его характер, то, как он справился с этой ситуацией, это просто невероятно и многое говорит о том, как мы выросли. Команда нашла способ победить, и это очень важная победа.
Когда речь заходит об авторитетных и доминирующих футболистах, именно Габриэл олицетворяет эти черты в «Арсенале». Вот почему он настолько важен. Нужно подавать пример, нельзя требовать чего-то от остальных [и не делать самому]. И сегодняшняя игра послужит примером», – отметил главный тренер «Арсенала» в интервью Sky Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
