Микель Артета: «Габриэл олицетворяет доминирование. Мне нравится его характер»

Микель Артета: Габриэл олицетворяет доминирование.

Микель Артета отметил важность Габриэла Магальяэса для «Арсенала».

Защитник, чья ошибка привела к голу «Борнмута » в 20-м туре АПЛ , сам сравнял счет спустя некоторое время.

«Мне нравится его характер, то, как он справился с этой ситуацией, это просто невероятно и многое говорит о том, как мы выросли. Команда нашла способ победить, и это очень важная победа.

Когда речь заходит об авторитетных и доминирующих футболистах, именно Габриэл олицетворяет эти черты в «Арсенале». Вот почему он настолько важен. Нужно подавать пример, нельзя требовать чего-то от остальных [и не делать самому]. И сегодняшняя игра послужит примером», – отметил главный тренер «Арсенала » в интервью Sky Sports.