Алан Ширер: «Аморим ставит меня в тупик тем, что вернулся к схеме с 3 защитниками после победы над «Ньюкаслом». Я не убежден, что в «МЮ» все в порядке. «Лидс» им не по зубам»

Алан Ширер: Аморим меня озадачивает.

Алан Ширер считает, что «Лидс» обыграет «Манчестер Юнайтед » в 20-м туре АПЛ .

«Я не убежден, что в «МЮ» все в порядке. Аморим порой ставит меня в тупик, особенно тем, что снова вернулся к схеме с тремя защитниками после победы над «Ньюкаслом».

Я думаю, что «Лидс » им не по зубам», – отметил экс-форвард сборной Англии.