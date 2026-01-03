Алан Ширер: «Аморим ставит меня в тупик тем, что вернулся к схеме с 3 защитниками после победы над «Ньюкаслом». Я не убежден, что в «МЮ» все в порядке. «Лидс» им не по зубам»
Алан Ширер: Аморим меня озадачивает.
Алан Ширер считает, что «Лидс» обыграет «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре АПЛ.
«Я не убежден, что в «МЮ» все в порядке. Аморим порой ставит меня в тупик, особенно тем, что снова вернулся к схеме с тремя защитниками после победы над «Ньюкаслом».
Я думаю, что «Лидс» им не по зубам», – отметил экс-форвард сборной Англии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
