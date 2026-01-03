«Бенфика» Моуринью не проигрывает 11 матчей подряд – 8 побед и 3 ничьих. У лидирующего «Порту» на 7 очков больше и матч в запасе
«Бенфика» не проигрывает в 11 матчах подряд.
«Бенфика» продлила беспроигрышную серию до 11 матчей – 8 побед и 3 ничьих.
Команда Жозе Моуринью обыграла «Эшторил» (3:1) в 17-м туре чемпионата Португалии.
«Бенфика» идет на 3-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 39 баллов в 17 матчах. Отставание от «Спортинга» составляет 3 очка, от «Порту» – 7, но у лидера еще матч в запасе.
При Моуринью в этом сезоне «Бенфика» провела 22 матча – 14 побед, 5 ничьих и 3 поражения.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
