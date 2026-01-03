Фанаты «Эспаньола» освистали Гарсию и сравнили вратаря «Барсы» с крысой на баннерах

Фанаты «Эспаньола» освистали Жоана Гарсию.

Болельщики «Эспаньола» выразили неприязнь по отношению к Жоану Гарсии перед каталонским дерби.

Голкипер присоединился к «Барселоне» минувшим летом и сегодня вышел на матч Ла Лиги в стартовом составе «блауграны». Игра проходит на «RCDE Стэдиум».

Mundo Deportivo отмечает, что фанаты освистывали Гарсию перед игрой, в том числе во время разминки. Также они демонстрировали плакаты, на которых Жоан сравнивался с крысой, и фальшивые доллары с надписью «Иуда Гарсия».

Фото: mundodeportivo.com

«Крыса. Не простим». Фанаты «Эспаньола» вывесили баннеры с критикой вратаря «Барсы» и разбросали листовки в виде долларов с надписью «Иуда Гарсия» перед матчем с «блауграной»