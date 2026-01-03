«Ман Сити» интересуется 18-летним вингером «Труа» Детурбе. У француза 0 голов в 17 матчах Лиги 2

«Ман Сити» интересуется 18-летним вингером «Труа» Детурбе.

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании 18-летнего вингера «Труа» Матиса Детурбе, сообщает L’Équipe.

У француза 0 голов и 2 ассиста в 17 матчах Лиги 2, где его команда идет на первом месте. Контракт Детурбе с «Труа» рассчитан до 2028 года.

Утверждается, что летом «Рома» предлагала 10 млн евро за игрока и продолжает следить за ним. Интерес проявляют и немецкие клубы, а также «Монако», который может попытаться оформить трансфер уже зимой.