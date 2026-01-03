У «Арсенала» 48 очков после 20 туров. В АПЛ лишь в сезоне-2022/23 он набирал больше – 50
«Арсенал» набрал 48 очков в 20 турах АПЛ.
«Арсенал» лишь один раз набирал в АПЛ больше очков, чем в этом сезоне.
Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Борнмут» (3:2) в 20-м туре и лидирует в таблице с 48 баллами.
После учреждения Премьер-лиги лондонцы лишь в одном сезоне набирали больше очков после 20 игр, чем в текущем розыгрыше. В чемпионате-2022/23 у «Арсенала» было 50 очков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
