У «Арсенала» 48 очков после 20 туров. В АПЛ лишь в сезоне-2022/23 он набирал больше – 50

«Арсенал» набрал 48 очков в 20 турах АПЛ.

«Арсенал» лишь один раз набирал в АПЛ больше очков, чем в этом сезоне.

Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Борнмут » (3:2) в 20-м туре и лидирует в таблице с 48 баллами.

После учреждения Премьер-лиги лондонцы лишь в одном сезоне набирали больше очков после 20 игр, чем в текущем розыгрыше. В чемпионате-2022/23 у «Арсенала » было 50 очков.