Спаллетти о незабитом Дэвидом пенальти в матче с «Лечче»: «Должны были бить вы, журналисты. Вы хотите назначить виноватого, потому что мы не выиграли»

Лучано Спаллетти высказался о ничьей с «Лечче».

Главный тренер «Ювентуса » Лучано Спаллетти подвел итоги игры с «Лечче » в 18-м туре Серии А (1:1).

«Когда мы находимся в штрафной площади, мы должны предугадывать, куда полетит мяч, а не гнаться за ним. Нам удавалось создать пространство, мы десять раз грузили мяч в штрафную в первом тайме и столько же во втором, но мы так и не нашли игрока в штрафной. Нам нужно прибавлять, но мы провели очень хорошую игру».

О нереализованном Дэвидом пенальти

«На мой взгляд, должны были бить вы (обращается к журналистам – Спортс’’). Даже те, кто не бьет пенальти, немного боятся в этот момент. Если бы он был спокоен, он бы забил, все это знают.

Дэвид – пенальтист, он исполняет пенальти очень хорошо, и решение было правильным, но он не поднял мяч. Локателли – пенальтист, Йылдыз – тоже, но они решили уступить ему. Трудно обсуждать, что именно они говорили. Все работает именно так, а не так, как говорите вы. Вы хотите назначить виноватого, потому что мы не выиграли.

Сам факт того, что он решил пробить пенальти, свидетельствует о его характере. Я проанализирую другие ситуации, в которых мы должны были принять другое решение в штрафной площади. Нам нужно лучше действовать в этих ситуациях. Я согласен и с Дэвидом, который решил пробить пенальти, и с теми, кто дал ему это сделать», – сказал Спаллетти.