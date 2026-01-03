  • Спортс
  • Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок системы «Меца» выбрался из горящего бара, но вернулся, чтобы спасти свою девушку, сказал агент: «Он ужасно страдает, у него ожоги примерно 30% тела»
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок системы «Меца» выбрался из горящего бара, но вернулся, чтобы спасти свою девушку, сказал агент: «Он ужасно страдает, у него ожоги примерно 30% тела»

Игрок системы «Меца» вернулся в горящий бар, чтобы спасти девушку.

Кристоф Ютто, агент 19-летнего игрока системы «Меца» Таириса дос Сантоса, рассказал о состоянии здоровья футболиста. 

Таирис пострадал при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. В результате трагедии погибло около сорока человек и примерно 120 получили ранения.

«Не могу сказать, что он чувствует себя хорошо, потому что он ужасно страдает. У него ожоги примерно 30% тела. Ожоги довольно глубокие и серьезные, но он способен говорить, понимать и дышать самостоятельно, в отличие от многих других пострадавших, которые находятся на искусственной вентиляции легких.

Я имел счастье поговорить с ним вчера вечером [в пятницу] впервые. Разговор, конечно, был очень кратким, потому что он практически весь забинтован. Он был вместе с родителями, и я не задавал ему вопросов об обстоятельствах случившегося – в тот момент было важнее его успокоить.

В момент пожара Таирис находился на втором этаже бара. Ему удалось выбраться из этого огненного ада, но он понял, что его девушка все еще внутри. Тогда он вернулся обратно, чтобы вывести ее из огня. Таирис – настоящий герой, можно так сказать.

Теперь впереди долгий путь: у него ожоги на затылке и на значительной части тела… Нужно подождать четыре-пять дней, чтобы понять больше, потому что при ожогах первые дни очень важны из-за риска инфекций и осложнений. Поэтому следует быть осторожными, но при этом есть и очень позитивные, обнадеживающие сигналы, и мы все рядом с ним», – сказал агент в эфире BFMTV.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
