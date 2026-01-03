Пол Мерсон: «Победа «Арсенала» создает огромное давление на «Ман Сити». «Канониры» играли не лучшим образом и забили 3 гола – это о многом говорит. Они изматывают соперников»

Пол Мерсон: «Арсенал» своей победой надавил на «Ман Сити».

Пол Мерсон считает, что победа «Арсенала» над «Борнмутом» (3:2) в 20-м туре АПЛ повышает давление на «Манчестер Сити».

«Она создает огромное давление на «Ман Сити». «Арсенал» сыграл не лучшим образом и забил три гола – это о многом говорит.

Три футболиста, вышедшие на замену, повлияли на ход матча. Там очень сильный состав. Деклан Райс сносит соперников. Он провел не лучший первый тайм, а в итоге забил два хороших гола.

«Арсенал», кажется, изматывает соперников. Так было с «Виллой», так было и сегодня», – отметил экс-форвард «канониров».