Пол Мерсон: «Победа «Арсенала» создает огромное давление на «Ман Сити». «Канониры» играли не лучшим образом и забили 3 гола – это о многом говорит. Они изматывают соперников»
Пол Мерсон: «Арсенал» своей победой надавил на «Ман Сити».
Пол Мерсон считает, что победа «Арсенала» над «Борнмутом» (3:2) в 20-м туре АПЛ повышает давление на «Манчестер Сити».
«Она создает огромное давление на «Ман Сити». «Арсенал» сыграл не лучшим образом и забил три гола – это о многом говорит.
Три футболиста, вышедшие на замену, повлияли на ход матча. Там очень сильный состав. Деклан Райс сносит соперников. Он провел не лучший первый тайм, а в итоге забил два хороших гола.
«Арсенал», кажется, изматывает соперников. Так было с «Виллой», так было и сегодня», – отметил экс-форвард «канониров».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
