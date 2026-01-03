Тукманов об ударах США по Венесуэле: «ФИФА закроет глаза на эти события и найдет аргументы не переносить ЧМ. Очень много денег выложено за организацию, проданы телевизионные права»
Александр Тукманов: ФИФА закроет глаза на события в Венесуэле.
Бывший вице‑президент РФС Александр Тукманов ответил на вопрос о том, могут ли США лишиться права на проведение матчей ЧМ-2026 из-за ударов по Венесуэле.
«Отберет ли ФИФА по этой причине у США право проведения чемпионата мира? Думаю, что нет. Скорее всего, ФИФА закроет глаза на эти события и найдет аргументы не переносить соревнования в другое место.
Очень много денег выложено за организацию турнира, уже прошла жеребьевка, календарь известен, проданы телевизионные права. Не думаю, что в этом отношении что‑то произойдет», – сказал Тукманов.
