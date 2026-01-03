У Дьокереша 7 голов 23 матчах за «Арсенал». Форварда купили за 63,5+10 млн евро
Виктор Дьокереш забил 7 голов в 23 матчах за «Арсенал».
Нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш провел еще один матч без забитых мячей.
Шведский футболист принял участие в матче против «Борнмута» в 20-м туре АПЛ (3:2). Он вышел в стартовом составе, провел на поле 66 минут и не отличился результативными действиями.
Дьокереш перешел в «Арсенал» из «Спортинга» в июле за 63,5+10 млн евро. В составе лондонской команды он провел 23 матча во всех турнирах и забил 7 мячей.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости