У Дьокереша 7 голов 23 матчах за «Арсенал». Форварда купили за 63,5+10 млн евро

Нападающий «Арсенала » Виктор Дьокереш провел еще один матч без забитых мячей.

Шведский футболист принял участие в матче против «Борнмута » в 20-м туре АПЛ (3:2). Он вышел в стартовом составе, провел на поле 66 минут и не отличился результативными действиями.

Дьокереш перешел в «Арсенал» из «Спортинга» в июле за 63,5+10 млн евро. В составе лондонской команды он провел 23 матча во всех турнирах и забил 7 мячей.

