Гонду и Дивеев пройдут медосмотр завтра-послезавтра. «Зенит» и ЦСКА обменяются игроками

Гонду и Дивеев пройдут медосмотр завтра-послезавтра.
В ближайшие дни Игорь Дивеев пройдет медосмотр в «Зените».
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что и защитник ЦСКА, и форвард петербуржцев Лусиано Гонду, который отправится в обратном направлении, будут обследованы в период с 4 по 5 января.
Ранее стало известно, что «Зенит» обменяет Гонду на Дивеева, доплатив за россиянина.
