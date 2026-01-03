Гонду и Дивеев пройдут медосмотр завтра-послезавтра. «Зенит» и ЦСКА обменяются игроками

Гонду и Дивеев пройдут медосмотр завтра-послезавтра.

В ближайшие дни Игорь Дивеев пройдет медосмотр в «Зените ».

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что и защитник ЦСКА , и форвард петербуржцев Лусиано Гонду , который отправится в обратном направлении, будут обследованы в период с 4 по 5 января.

Ранее стало известно, что «Зенит» обменяет Гонду на Дивеева, доплатив за россиянина.