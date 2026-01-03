Сака поучаствовал в 105 голах «Арсенала» в АПЛ, догнав Фабрегаса. Больше только у Анри, Бергкампа, ван Перси, Райта и Уолкотта, до Тео – три очка
Букайо Сака догнал Сеска Фабрегаса по «гол+пас» за «Арсенал» в АПЛ.
Букайо Сака поучаствовал в 105 голах «Арсенала» в АПЛ.
24-летний вингер отдал ассист на Деклана Райса в игре с «Борнмутом» (3:2, второй тайм) в 20-м туре чемпионата Англии.
Таким образом, по результативных действиям в чемпионате Англии в составе «канониров» англичанин сравнялся с Сеском Фабрегасом. Больше только у пяти футболистов: Тьерри Анри (249), Денниса Бергкампа (181), Робина ван Перси (135), Иана Райта (123) и Тео Уолкотта (108).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
