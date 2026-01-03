«Крыса. Не простим». Фанаты «Эспаньола» вывесили баннеры с критикой вратаря «Барсы» и разбросали листовки в виде долларов с надписью «Иуда Гарсия» перед матчем с «блауграной»

Фанаты «Эспаньола» начали оскорблять Жоана Гарсию перед игрой с «Барселоной».

Фанаты «Эспаньола » организовали акцию, направленную против Жоана Гарсии .

Голкипер перешел в «Барселону» за 25 млн евро минувшим летом. Сегодня каталонские клубы встречаются на «RCDE Стэдиум», начало игры Ла Лиги – в 23:00 по московскому времени.

Marca сообщает, что в окрестностях стадиона появились листовки, имитирующие долларовые купюры, с надписью «Иуда Гарсия».

Также замечены плакаты и баннеры с критикой в адрес голкипера. На одном из них сказано: «Ты был одним из нас. Не простим. Ушел к главному сопернику. Иуда. Показал, что любовь к клубу не была искренней. Крыса».

Изображение: marca.com

«Эспаньол» подтвердил, что установит сетки за воротами перед матчем с «Барсой», куда перешел Гарсия. Фанатов с символикой сине-гранатовых на игру не пустят