«Крыса. Не простим». Фанаты «Эспаньола» вывесили баннеры с критикой вратаря «Барсы» и разбросали листовки в виде долларов с надписью «Иуда Гарсия» перед матчем с «блауграной»
Фанаты «Эспаньола» организовали акцию, направленную против Жоана Гарсии.
Голкипер перешел в «Барселону» за 25 млн евро минувшим летом. Сегодня каталонские клубы встречаются на «RCDE Стэдиум», начало игры Ла Лиги – в 23:00 по московскому времени.
Marca сообщает, что в окрестностях стадиона появились листовки, имитирующие долларовые купюры, с надписью «Иуда Гарсия».
Также замечены плакаты и баннеры с критикой в адрес голкипера. На одном из них сказано: «Ты был одним из нас. Не простим. Ушел к главному сопернику. Иуда. Показал, что любовь к клубу не была искренней. Крыса».
Изображение: marca.com
«Эспаньол» подтвердил, что установит сетки за воротами перед матчем с «Барсой», куда перешел Гарсия. Фанатов с символикой сине-гранатовых на игру не пустят