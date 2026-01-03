«Арсенал» не проигрывает 7 матчей подряд – 6 побед, 1 ничья. Дальше – игра с «Ливерпулем»

«Арсенал» не проигрывает 7 матчей подряд.

«Арсенал » продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Борнмут » в 20-м туре АПЛ со счетом 3:2. В семи последних матчах «канониры» одержали шесть побед и один раз сыграли вничью.

Лондонский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков. 8 января он встретится с «Ливерпулем».