«Арсенал» не проигрывает 7 матчей подряд – 6 побед, 1 ничья. Дальше – игра с «Ливерпулем»
«Арсенал» не проигрывает 7 матчей подряд.
«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.
Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Борнмут» в 20-м туре АПЛ со счетом 3:2. В семи последних матчах «канониры» одержали шесть побед и один раз сыграли вничью.
Лондонский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков. 8 января он встретится с «Ливерпулем».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости