У «Ювентуса» 4 победы и ничья в 5 последних матчах. При Спаллетти лишь 1 поражение за 13 игр
«Ювентус» не проигрывает пять матчей.
«Ювентус» продлил серию без поражений.
Команда Лучано Спаллетти разделила очки с «Лечче» (1:1) в 18-м туре Серии А. В четырех предыдущих матчах туринцы обыграли «Пизу» (2:0), «Рому» (2:1), «Болонью» (1:0) и «Пафос» (2:0).
Под руководством нового тренера «бьянконери» провели 13 матчей. Они потерпели всего одно поражение (от «Наполи» в гостях), четырежды сыграли вничью и восемь раз победили.
6 января «Ювентус» встретится с «Сассуоло».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости