Билич готов возглавить «Вест Хэм», если уволят Нуну. Клуб также высоко оценивает Кэррика
Славен Билич готов возглавить «Вест Хэм».
Славен Билич готов возглавить «Вест Хэм» по ходу сезона, если будет принято решение о смене главного тренера, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Нуну Эшпириту Санту находится под растущим давлением после поражения от «Вулверхэмптона» со счетом 0:3.
Помимо Билича, в руководстве «Вест Хэма» также высоко оценивают кандидатуру Майкла Кэррика.
Билич уже работал в «Вест Хэме» в 2015-2017 годах. В сезоне-2012/13 он возглавлял «Локомотив». Последним местом работы хорвата был саудовский «Аль-Фатех», который он покинул в 2024 году.
