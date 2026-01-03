Билич готов возглавить «Вест Хэм», если уволят Нуну. Клуб также высоко оценивает Кэррика

Славен Билич готов возглавить «Вест Хэм».

Славен Билич готов возглавить «Вест Хэм » по ходу сезона, если будет принято решение о смене главного тренера, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Нуну Эшпириту Санту находится под растущим давлением после поражения от «Вулверхэмптона» со счетом 0:3.

Помимо Билича, в руководстве «Вест Хэма» также высоко оценивают кандидатуру Майкла Кэррика .

Билич уже работал в «Вест Хэме» в 2015-2017 годах. В сезоне-2012/13 он возглавлял «Локомотив». Последним местом работы хорвата был саудовский «Аль-Фатех», который он покинул в 2024 году.