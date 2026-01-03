«Париж» рассматривал подписание Рамоса. 39-летний защитник не заинтересован в трансфере (Foot Mercato)

«Париж» интересовался Серхио Рамосом.

Серхио Рамос не захотел переходить в «Париж ».

По информации Foot Mercato, во французском клубе обсуждали возможность подписания 39-летнего защитника – в нем видели игрока с лидерскими качествами, который может укрепить оборону и привлечь интерес публики к команде.

Однако сам футболист не заинтересован в переходе в «Париж». Он предпочитает продолжить карьеру в более узнаваемом проекте.

В декабре Рамос покинул мексиканский «Монтеррей», с тех пор он находится в статусе свободного агента. Со статистикой испанца можно ознакомиться здесь .