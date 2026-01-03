Габриэл забил 20 мячей в АПЛ. Только у Косьельни было больше голов среди защитников «Арсенала» – 22

Габриэл Магальяэс забил 20-й гол в АПЛ.

Габриэл Магальяэс близок к тому, чтобы стать самым результативным защитником «Арсенала » в АПЛ .

Сегодня бразильский футболист поразил ворота «Борнмута » в матче 20-го тура чемпионата Англии (2:1, второй тайм). Это 20-й гол Габриэла в рамках Премьер-лиги с момента его перехода в лондонскую команду в 2020 году.

Лишь один защитник забил больше голов за «канониров» в рамках национального первенства – Лоран Косьельни . На счету француза 22 мяча в этом турнире.

Третье место по этому показателю занимает Томас Вермален (13 голов), четвертое делят Тони Адамс и Вильям Галлас (по 12), пятую строчку занимает Коло Туре (9).