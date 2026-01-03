Габриэл забил 20 мячей в АПЛ. Только у Косьельни было больше голов среди защитников «Арсенала» – 22
Габриэл Магальяэс забил 20-й гол в АПЛ.
Габриэл Магальяэс близок к тому, чтобы стать самым результативным защитником «Арсенала» в АПЛ.
Сегодня бразильский футболист поразил ворота «Борнмута» в матче 20-го тура чемпионата Англии (2:1, второй тайм). Это 20-й гол Габриэла в рамках Премьер-лиги с момента его перехода в лондонскую команду в 2020 году.
Лишь один защитник забил больше голов за «канониров» в рамках национального первенства – Лоран Косьельни. На счету француза 22 мяча в этом турнире.
Третье место по этому показателю занимает Томас Вермален (13 голов), четвертое делят Тони Адамс и Вильям Галлас (по 12), пятую строчку занимает Коло Туре (9).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Squawka
