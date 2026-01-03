Морган об игре «Арсенала»: «Бесит, когда команда катает мяч поперек несколько минут, как крабы. «Непобедимые» играли в быстрый футбол в касание, нужно быть больше похожими на них»

Морган об «Арсенале»: бесит, когда катают мяч поперек несколько минут, как крабы.

Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган рассказал, что ему не нравится в игре команды Микеля Артеты.

«Канониры» играют на выезде с «Борнмутом» (2:1, второй тайм) в 20-м туре АПЛ.

«Мне очень нравится нынешний «Арсенал», но бывают отрезки, когда команда по несколько минут подряд перекатывает мяч поперек, как крабы, и это меня просто бесит.

«Непобедимые» играли в быстрый футбол в одно касание, постоянно продвигаясь вперед, а не в стороны. Нам нужно быть больше похожими на них. У нас есть игроки, чтобы так играть», – написал Морган.

«Непобедимые» – прозвище команды «Арсенала» сезона-2003/04, которая завоевала чемпионский титул, не проиграв ни одного матча.