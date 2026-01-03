Гаскойн вспомнил, как подкинул в машину Дьюри форель: «Воняло так, что глава «Рейнджерс» заставил купить Гордону новое авто за 17 000 фунтов. Но это все еще меньше, чем получила стерва, с которой я развелся»
Пол Гаскойн: подкинул форель игроку «Рейнджерс» – пришлось купить ему машину.
Пол Гаскойн вспомнил розыгрыш, который стоил ему 17 000 фунтов.
«Мне пришлось покупать Гордону Дьюри новую машину. После тренировки я подкинул ему в салон две форели, и воняло настолько сильно, что руководитель клуба заставил меня купить новую машину.
Мне она обошлась в 17 000 фунтов! Но это все еще меньше, чем получила гребаная стерва (Гаскойн использовал игру слов: trout переводится и как форель, и – в случае с old trout – как стерва, карга – Спортс”), с которой я развелся» – сказал бывший полузащитник сборной Англии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости