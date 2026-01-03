Дэвид не забил «Лечче» с пенальти – он пробил низом по центру ворот, вратарь отбил ногой. У форварда «Юве» 1 гол в 17 матчах Серии А
Джонатан Дэвид не забил «Лечче» с пенальти.
Нападающий «Ювентуса» Джонатан Дэвид не реализовал пенальти в матче с «Лечче» в 18-м туре Серии А (1:1, второй тайм).
На 62-й минуте встречи мяч попал в руку полузащитнику «Лечче» Мохамеду Каба в штрафной площади. Главный арбитр Джузеппе Коллу назначил 11-метровый, посмотрев повтор эпизода на мониторе.
Канадский футболист не смог отличиться с точки – он пробил низом по центру ворот, голкипер Владимиро Фальконе отразил удар ногой.
На счету Дэвида 1 гол в 17 матчах текущего сезона Серии А. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
