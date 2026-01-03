«Станкович умолял не продавать Тикнизяна. Клуб из России предложил нам 5,5 млн евро». Гендиректор «Црвены Звезды» Терзич об интересе к защитнику

Гендиректор «Црвены Звезды»: Станкович умолял не продавать Тикнизяна.

Гендиректор «Црвены Звезды » Звездан Терзич рассказал, что Деян Станкович просил сохранить Наира Тикнизяна .

«Когда мы впервые обсуждали с Деяном Станковичем состав, он сказал мне: «Пожалуйста, не трогайте моего Тикнизяна».

Из России мы получили предложение на сумму 5,5 млн евро. Я не буду говорить, кто его прислал.

Деян умолял меня: «Терза, пожалуйста, не трогай его... Его энергия, его работоспособность...» – вспомнил Терзич в интервью Mozzart TV.