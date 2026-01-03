У «Монако» 6 поражений и победа над «ПСЖ» в 7 последних матчах Лиги 1. Команда Головина может опуститься на 10-е место
«Монако» проиграл 6 из 7 последних матчей в чемпионате Франции.
«Монако» одержал всего одну победу в Лиге 1 с начала ноября.
Команда Себастьяна Поконьоли, за которую выступает Александр Головин, сегодня на своем поле уступила «Лиону» в 17-м туре – 1:3.
С 1 ноября монегаски провели в чемпионате семь матчей. За это время они потерпели шесть поражений и сумели обыграть только «ПСЖ» (1:0).
Сейчас «Монако» идет 9-м и рискует опуститься на 10-ю строчку в случае победы «Анже» над «Гавром».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости