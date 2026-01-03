Кевин Диас о Росеньоре в «Челси»: «Для BlueCo «Страсбур» – второстепенный клуб, трамплин для игроков и тренеров. Если горит основной дом, ты забираешь человека из второго – идеальное решение»

Кевин Диас о Росеньоре в «Челси»: для BlueCo «Страсбур» – второстепенный клуб.

Экс-полузащитник клубов Лиги 1 Кевин Диас высказался о возможном назначении Лиэма Росеньора главным тренером «Челси».

Английский специалист, являющийся основным кандидатом на пост в лондонском клубе, возглавляет «Страсбур», который вместе с «Челси» входит в структуру BlueCo Тодда Боули.

«Есть два способа взглянуть на ситуацию. Либо мы смотрим на нее с точки зрения «Челси» и Росеньора, то есть, по сути, BlueCo. Для BlueCo это идеальное решение.

На первый взгляд, для «Челси» это идеальный выбор: он работает в клубе, который входит в их структуру. Это как у Red Bull. Они берут Изака Аджара. Иногда Red Bull делает это прямо по ходу сезона в «Формуле-1».

Здесь ты не обкрадываешь «Страсбур», потому что, наоборот, ты сам вырастил все это. Ты создал своего рода трамплин для игроков и даже тренера.

Меня не нужно убеждать в том, что не стоит обескровливать «Страсбур» по ходу сезона. Я говорю лишь о том, как они мыслят, и это можно понять. Если горит основной дом, ты забираешь человека из второго дома в главный. Для них «Страсбур » – второстепенный клуб. Второстепенный!» – сказал Диас.

