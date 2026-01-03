Неста о стиле «Милана» при Аллегри: «Кто побеждает, тот и прав. В прошлом году Фабрегас сказал мне после ничьей: «Только в Италии играют персонально». Я ответил: «Скажи, как нам играть, пришли факс – посмотрим»
Алессандро Неста, говоря о результатах «Милана» под руководством Массимилиано Аллегри, отметил, что для победы все средства хороши.
«Есть много стилей футбола, кто побеждает, тот и прав, нравится вам это или нет. Этот тренер много выиграл.
Сейчас хороший футбол ставит Фабрегас. В прошлом году моя «Монца» сыграла с его командой вничью – 1:1. В конце матча он подошел и сказал: «Только в Италии используют персональную опеку».
А я ответил: «Годами вы нас упрекали за катеначчо и говорили, что так нельзя, а теперь и это не нравится. Скажите уже, что нам делать, пришлите факс – посмотрим», – вспомнил экс-защитник «Милана» в интервью DAZN.
