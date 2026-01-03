«Арсенал» после ошибки Габриэла пропустил от «Борнмута» – Эванилсон перехватил его пас вдоль ворот на линии штрафной. Защитник «канониров» забил через 6 минут

«Арсенал» пропустил от «Борнмута» после ошибки защитника.

Защитник «Арсенала » Габриэл Магальяэс допустил результативную ошибку в матче против «Борнмута» в 20-м туре АПЛ (1:1, первый тайм).

На 10-й минуте Габриэл, находившийся на левом фланге, отдал поперечную передачу на линию штрафной площади, где был только форвард «Борнмута » Эванилсон Барбоза . Игрок «вишен» вышел один на один с вратарем Давидом Райей и вывел свою команду вперед.

На 16-й минуте Магальяэс сравнял счет.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.