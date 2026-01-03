Сергей Юран: «Пока никаких конкретных предложений мне не было. Сейчас просто спокойно отдыхаю на новогодних праздниках»
Сергей Юран: пока никаких предложений не было.
Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран ответил на вопрос о том, когда он вернется к работе.
«Когда снова увидите меня за работой? Пока еще никаких конкретных предложений мне не было.
Были ли контакты со мной и звонки из клубов? На данный момент я просто спокойно отдыхаю на новогодних праздниках. Больше нечего сказать на эту тему», – сказал Юран.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
