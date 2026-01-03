За удар шипами в шею Тальяфико удален хавбек «Монако» Кулибали
Кулибали из «Монако» удален за удар шипами в шею.
Жером Брисар удалил Мамаду Кулибали в середине второго тайма матча между «Монако» и «Лионом».
На 70-й минуте полузащитник монегасков в попытке дотянуться до мяча попал шипами в шею Николасу Тальяфико. Главный судья сразу показал 21-летнему французу красную карточку.
Изображение: кадр из трансляции Okko
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости