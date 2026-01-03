За удар шипами в шею Тальяфико удален хавбек «Монако» Кулибали

Кулибали из «Монако» удален за удар шипами в шею.

Жером Брисар удалил Мамаду Кулибали в середине второго тайма матча между «Монако » и «Лионом ».

На 70-й минуте полузащитник монегасков в попытке дотянуться до мяча попал шипами в шею Николасу Тальяфико . Главный судья сразу показал 21-летнему французу красную карточку.

Изображение: кадр из трансляции Okko