  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Журова про захват президента Венесуэлы: «США не лишат чемпионата мира, конечно же. Если бы американских спонсоров не было везде… Им явно не предъявят то же, что нам»
284

Депутат Журова про захват президента Венесуэлы: «США не лишат чемпионата мира, конечно же. Если бы американских спонсоров не было везде… Им явно не предъявят то же, что нам»

Депутат Журова про захват президента Венесуэлы: США, конечно же, не лишат ЧМ.

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась об ударах США по Венесуэле. 

В результате военной операции США был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга.

Может ли ФИФА лишить США права проведения чемпионата мира?

– Если бы американских спонсоров не было везде… Ситуация, конечно, интереснейшая. Это все равно боевые действия. Я, кстати, против, чтобы отстраняли американских спортсменов. Посмотрим, сколько они там провоюют.

Им явно не предъявят то же самое, что нам, давайте быть честными. Но это и неправильно, спортсмены действительно ни при чем. ООН должна как‑то высказаться.

Но США, конечно же, не лишат права проведения чемпионата мира. Ну, а кто будет проводить? Вы думаете, очередь там стоит из желающих? – сказала Журова.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Политика
logoНиколас Мадуро
logoСветлана Журова
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoвысшая лига Венесуэла
logoСборная США по футболу
logoМЛС
logoСборная Венесуэлы по футболу
logoФИФА
logoЧМ-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о допуске России на ЮЧМ в 2026-м: «Сомнительно из-за засилья хоккейных карликов в ИИХФ. Раньше сборная была конкурентном североамериканцев, теперь будем соперничать с остальными»
сегодня, 17:20
Журналист Палмери про захват президента Венесуэлы Мадуро: «Будь диктатором сколько угодно, пока у тебя нет нефти, интересующей Америку»
сегодня, 16:41
Непомнящий об ударах США по Венесуэле: «Это никак не повлияет на проведение ЧМ. ФИФА – игрушка в руках Трампа. Наши спортсмены – это одно, их – другое»
сегодня, 16:22
Вице-президент РФС Соловьев о допуске России в 2026-м: «У меня нет никаких ожиданий или надежд. Не будут ФИФА и УЕФА двигаться раньше, чем наступит геополитическая развязка»
сегодня, 15:48
Властимил Петржела: «Пока идет СВО, российские клубы не смогут играть в Европе. Желаю, чтобы наступил мир, и все это закончилось»
сегодня, 14:25
Главные новости
Фанаты «Эспаньола» освистали Гарсию и сравнили вратаря «Барсы» с крысой на баннерах
32 минуты назадФото
Артета про 3:2 с «Борнмутом»: «У Райса были проблемы, но он работал, работал – и стал доступен. Он отыграл 96 минут, забил два гола и стал одним из лучших. Такой менталитет нужен всем нам»
42 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Эспаньола», «Вильярреал» обыграл «Эльче», «Сельта» забила 4 гола «Валенсии»
55 минут назадLive
«Эспаньол» – «Барселона». Ямаль, Рафинья, Ферран и Жоан Гарсия в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
55 минут назад
Спаллетти о незабитом Дэвидом пенальти в матче с «Лечче»: «Должны были бить вы, журналисты. Вы хотите назначить виноватого, потому что мы не выиграли»
56 минут назад
У «Арсенала» 48 очков после 20 туров. В АПЛ лишь в сезоне-2022/23 он набирал больше – 50
57 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» поделил очки с «Лечче», «Рома» в гостях у «Аталанты», «Парма» сыграла вничью с «Сассуоло»
сегодня, 19:46
Пол Мерсон: «Победа «Арсенала» создает огромное давление на «Ман Сити». «Канониры» играли не лучшим образом и забили 3 гола – это о многом говорит. Они изматывают соперников»
сегодня, 19:44
Гонду и Дивеев пройдут медосмотр завтра-послезавтра. «Зенит» и ЦСКА обменяются игроками
сегодня, 19:35
У Дьокереша 7 голов 23 матчах за «Арсенал». Форварда купили за 63,5+10 млн евро
сегодня, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» продала форварда сборной Кюрасао Паулину «Фортуне» за 400 000 евро
4 минуты назад
Микель Артета: «Габриэл олицетворяет доминирование. Мне нравится его характер»
12 минут назад
Ираола о 2:3: «Борнмут» пропустил три, хотя у «Арсенала» было не так много моментов. Я недоволен арбитром, третий гол был забит после штрафного, которого не было»
20 минут назад
Алан Ширер: «Аморим ставит меня в тупик тем, что вернулся к схеме с 3 защитниками после победы над «Ньюкаслом». Я не убежден, что в «МЮ» все в порядке. «Лидс» им не по зубам»
22 минуты назад
«Бенфика» Моуринью не проигрывает 11 матчей подряд – 8 побед и 3 ничьих. У лидирующего «Порту» на 7 очков больше и матч в запасе
32 минуты назад
«Аталанта» – «Рома». 1:0 – Скальвини забил, гол Скамакки отменили после ВАР. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
«Ман Сити» интересуется 18-летним вингером «Труа» Детурбе. У француза 0 голов в 17 матчах Лиги 2
44 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лилль» играет с «Ренном», «Монако» Головина уступил «Лиону», «Ницца» поделила очки со «Страсбуром»
51 минуту назадLive
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок системы «Меца» выбрался из горящего бара, но вернулся, чтобы спасти свою девушку, сказал агент: «Он ужасно страдает, у него ожоги примерно 30% тела»
сегодня, 19:43
Тукманов об ударах США по Венесуэле: «ФИФА закроет глаза на эти события и найдет аргументы не переносить ЧМ. Очень много денег выложено за организацию, проданы телевизионные права»
сегодня, 19:43