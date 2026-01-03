Депутат Журова про захват президента Венесуэлы: «США не лишат чемпионата мира, конечно же. Если бы американских спонсоров не было везде… Им явно не предъявят то же, что нам»

Депутат Журова про захват президента Венесуэлы: США, конечно же, не лишат ЧМ.

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась об ударах США по Венесуэле.

В результате военной операции США был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга.

– Может ли ФИФА лишить США права проведения чемпионата мира?

– Если бы американских спонсоров не было везде… Ситуация, конечно, интереснейшая. Это все равно боевые действия. Я, кстати, против, чтобы отстраняли американских спортсменов. Посмотрим, сколько они там провоюют.

Им явно не предъявят то же самое, что нам, давайте быть честными. Но это и неправильно, спортсмены действительно ни при чем. ООН должна как‑то высказаться.

Но США, конечно же, не лишат права проведения чемпионата мира. Ну, а кто будет проводить? Вы думаете, очередь там стоит из желающих? – сказала Журова.