«Фенербахче» предложил «Лацио» 25+2 млн евро за Гендузи. Хавбек согласился перейти (Ягыз Сабунджуоглу)
Маттео Гендузи может продолжить карьеру в Турции.
Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи близок к переходу в «Фенербахче».
Турецкий клуб сделал официальное предложение о трансфере 26-летнего полузащитника за 25 миллионов евро, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу. Еще 2 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
«Фенербахче» уже достиг договоренности о сотрудничестве с игроком.
В текущем сезоне Серии А Гендузи провел 14 матчей, отличившись 2 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Ягыза Сабунджуоглу
