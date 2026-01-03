Агент Баринова о контракте с ЦСКА: «Нужно набраться терпения. Через пару дней что-то станет ясно»
Агент Дмитрия Баринова считает, что в ближайшие дни можно ожидать новостей на тему возможного перехода хавбека в ЦСКА.
– Как скоро Баринов подпишет предварительный контракт с ЦСКА?
– Вам нужно набраться терпения. У нас с «Локомотивом» есть договоренность, что мы ничего не комментируем, пока решение по Баринову не будет принято.
Думаю, через пару дней что-то станет ясно и можно будет сказать что-то конкретное – но не сейчас, – отметил Владимир Кузьмичев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
