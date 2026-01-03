Агент Баринова о контракте с ЦСКА: «Нужно набраться терпения. Через пару дней что-то станет ясно»

Агент Баринова о контракте с ЦСКА: нужно набраться терпения.

Агент Дмитрия Баринова считает, что в ближайшие дни можно ожидать новостей на тему возможного перехода хавбека в ЦСКА.

– Как скоро Баринов подпишет предварительный контракт с ЦСКА?

– Вам нужно набраться терпения. У нас с «Локомотивом» есть договоренность, что мы ничего не комментируем, пока решение по Баринову не будет принято.

Думаю, через пару дней что-то станет ясно и можно будет сказать что-то конкретное – но не сейчас, – отметил Владимир Кузьмичев.