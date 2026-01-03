Ковтун о «Спартаке»: «Реальный претендент на топ-3 и на золото. Но любому тренеру будет тяжело удержаться в команде»

Юрий Ковтун: «Спартак» – реальный претендент на топ-3 и на золото.

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о перспективах красно-белых в этом сезоне.

«Спартак» не входит в топ-3, но от третьего места его отделяет совсем немного. Команда в оставшихся 12 турах может набрать ход. Еще непонятно, какие перемены ждут клуб. Если руководство назначит хорошего тренера, «Спартак » может выиграть РПЛ . Это не исключено.

Он реальный претендент на топ-3 и на золото. Но любому специалисту, который придет в «Спартак», будет тяжело удержаться в команде», – сказал Ковтун.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров. После ухода Деяна Станковича исполняющим обязанности главного тренера команды стал Вадим Романов.