Ковтун о «Спартаке»: «Реальный претендент на топ-3 и на золото. Но любому тренеру будет тяжело удержаться в команде»

Юрий Ковтун: «Спартак» – реальный претендент на топ-3 и на золото.

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о перспективах красно-белых в этом сезоне. 

«Спартак» не входит в топ-3, но от третьего места его отделяет совсем немного. Команда в оставшихся 12 турах может набрать ход. Еще непонятно, какие перемены ждут клуб. Если руководство назначит хорошего тренера, «Спартак» может выиграть РПЛ. Это не исключено.

Он реальный претендент на топ-3 и на золото. Но любому специалисту, который придет в «Спартак», будет тяжело удержаться в команде», – сказал Ковтун. 

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров. После ухода Деяна Станковича исполняющим обязанности главного тренера команды стал Вадим Романов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoЮрий Ковтун
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
