Ковтун о «Спартаке»: «Реальный претендент на топ-3 и на золото. Но любому тренеру будет тяжело удержаться в команде»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о перспективах красно-белых в этом сезоне.
«Спартак» не входит в топ-3, но от третьего места его отделяет совсем немного. Команда в оставшихся 12 турах может набрать ход. Еще непонятно, какие перемены ждут клуб. Если руководство назначит хорошего тренера, «Спартак» может выиграть РПЛ. Это не исключено.
Он реальный претендент на топ-3 и на золото. Но любому специалисту, который придет в «Спартак», будет тяжело удержаться в команде», – сказал Ковтун.
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров. После ухода Деяна Станковича исполняющим обязанности главного тренера команды стал Вадим Романов.
