  Карлтон Коул: «Нравится идея назначения Лэмпарда в «Челси», в первый раз он без трансферов сотворил чудо. Представьте, что будет, если ему окажут поддержку»
17

Карлтон Коул: «Нравится идея назначения Лэмпарда в «Челси», в первый раз он без трансферов сотворил чудо. Представьте, что будет, если ему окажут поддержку»

Карлтон Коул предложил «Челси» дать Фрэнку Лэмпарду еще один шанс.

«Его первый период [на посту тренера команды] был действительно хорошим. Он использовал молодых футболистов, рядом с ним работал Джоди Моррис... Он очень хорошо поработал, лучше, чем ожидалось, хотя у команды не было трансферного бюджета, поэтому приходилось задействовать молодежь. Это задало тон.

Нельзя об этом забывать. Лэмпард сотворил чудо.

Мне нравится идея назначения Лэмпарда тренером «Челси». Я говорю это потому, что он досконально знает этот клуб. Он знает местную культуру и, слушайте, хорошо поработал там в первый раз. Представьте, что будет, если ему окажут поддержку.

Другое дело, что если он придет, то ему не смогут диктовать, что надо делать. Никому это не нужно», – отметил экс-форвард лондонцев.

Источник: Talksport
