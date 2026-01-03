  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алонсо об Эндрике в «Лионе»: «Ему надо играть, я понимаю его решение. «Реал» грамотно работает с игроками, которые уходят ради роста, а затем возвращаются»
4

Алонсо об Эндрике в «Лионе»: «Ему надо играть, я понимаю его решение. «Реал» грамотно работает с игроками, которые уходят ради роста, а затем возвращаются»

Алонсо об Эндрике в «Лионе»: ему надо играть, я понимаю его решение.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о переходе Эндрика в «Лион» на правах аренды до конца сезона. 

Уход Эндрика в «Лион». Вы участвовали в принятии этого решения?

– Эндрику на нынешнем этапе его карьеры необходимо играть, и я понимаю его решение, клуб вложился в то, чтобы он развивался и набирался опыта в такой лиге, как французская.

«Реал» очень грамотно работает с игроками, которые уходят из команды, чтобы вырасти, а затем возвращаются, – сказал Алонсо. 

В этом сезоне Эндрик поучаствовал лишь в одном матче Ла Лиги, проведя на поле 11 минут. Статистику 19-летнего бразильца можно найти здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoЭндрик
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛион
logoХаби Алонсо
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Видео с объявлением о переходе Эндрика из «Реала» – самое популярное в инстаграме «Лиона» за все время. Ролик собрал более 16 млн просмотров
27 декабря 2025, 12:33
Гову про Эндрика в «Лионе»: «Если запасной не играет, это часто говорит о проблеме. Хороший футболист, но у нас недостаточно данных, чтобы понять, на что он способен»
24 декабря 2025, 12:32
Главные новости
Фанаты «Эспаньола» освистали Гарсию и сравнили вратаря «Барсы» с крысой на баннерах
32 минуты назадФото
Артета про 3:2 с «Борнмутом»: «У Райса были проблемы, но он работал, работал – и стал доступен. Он отыграл 96 минут, забил два гола и стал одним из лучших. Такой менталитет нужен всем нам»
42 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Эспаньола», «Вильярреал» обыграл «Эльче», «Сельта» забила 4 гола «Валенсии»
55 минут назадLive
«Эспаньол» – «Барселона». Ямаль, Рафинья, Ферран и Жоан Гарсия в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
55 минут назад
Спаллетти о незабитом Дэвидом пенальти в матче с «Лечче»: «Должны были бить вы, журналисты. Вы хотите назначить виноватого, потому что мы не выиграли»
56 минут назад
У «Арсенала» 48 очков после 20 туров. В АПЛ лишь в сезоне-2022/23 он набирал больше – 50
57 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» поделил очки с «Лечче», «Рома» в гостях у «Аталанты», «Парма» сыграла вничью с «Сассуоло»
сегодня, 19:46
Пол Мерсон: «Победа «Арсенала» создает огромное давление на «Ман Сити». «Канониры» играли не лучшим образом и забили 3 гола – это о многом говорит. Они изматывают соперников»
сегодня, 19:44
Гонду и Дивеев пройдут медосмотр завтра-послезавтра. «Зенит» и ЦСКА обменяются игроками
сегодня, 19:35
У Дьокереша 7 голов 23 матчах за «Арсенал». Форварда купили за 63,5+10 млн евро
сегодня, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» продала форварда сборной Кюрасао Паулину «Фортуне» за 400 000 евро
4 минуты назад
Микель Артета: «Габриэл олицетворяет доминирование. Мне нравится его характер»
12 минут назад
Ираола о 2:3: «Борнмут» пропустил три, хотя у «Арсенала» было не так много моментов. Я недоволен арбитром, третий гол был забит после штрафного, которого не было»
20 минут назад
Алан Ширер: «Аморим ставит меня в тупик тем, что вернулся к схеме с 3 защитниками после победы над «Ньюкаслом». Я не убежден, что в «МЮ» все в порядке. «Лидс» им не по зубам»
22 минуты назад
«Бенфика» Моуринью не проигрывает 11 матчей подряд – 8 побед и 3 ничьих. У лидирующего «Порту» на 7 очков больше и матч в запасе
32 минуты назад
«Аталанта» – «Рома». 1:0 – Скальвини забил, гол Скамакки отменили после ВАР. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
«Ман Сити» интересуется 18-летним вингером «Труа» Детурбе. У француза 0 голов в 17 матчах Лиги 2
44 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лилль» играет с «Ренном», «Монако» Головина уступил «Лиону», «Ницца» поделила очки со «Страсбуром»
51 минуту назадLive
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок системы «Меца» выбрался из горящего бара, но вернулся, чтобы спасти свою девушку, сказал агент: «Он ужасно страдает, у него ожоги примерно 30% тела»
сегодня, 19:43
Тукманов об ударах США по Венесуэле: «ФИФА закроет глаза на эти события и найдет аргументы не переносить ЧМ. Очень много денег выложено за организацию, проданы телевизионные права»
сегодня, 19:43