Алонсо об Эндрике в «Лионе»: «Ему надо играть, я понимаю его решение. «Реал» грамотно работает с игроками, которые уходят ради роста, а затем возвращаются»

Алонсо об Эндрике в «Лионе»: ему надо играть, я понимаю его решение.

Главный тренер «Реала » Хаби Алонсо высказался о переходе Эндрика в «Лион » на правах аренды до конца сезона.

– Уход Эндрика в «Лион». Вы участвовали в принятии этого решения?

– Эндрику на нынешнем этапе его карьеры необходимо играть, и я понимаю его решение, клуб вложился в то, чтобы он развивался и набирался опыта в такой лиге, как французская.

«Реал» очень грамотно работает с игроками, которые уходят из команды, чтобы вырасти, а затем возвращаются, – сказал Алонсо.

В этом сезоне Эндрик поучаствовал лишь в одном матче Ла Лиги , проведя на поле 11 минут. Статистику 19-летнего бразильца можно найти здесь .