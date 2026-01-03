Алонсо об Эндрике в «Лионе»: «Ему надо играть, я понимаю его решение. «Реал» грамотно работает с игроками, которые уходят ради роста, а затем возвращаются»
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о переходе Эндрика в «Лион» на правах аренды до конца сезона.
– Уход Эндрика в «Лион». Вы участвовали в принятии этого решения?
– Эндрику на нынешнем этапе его карьеры необходимо играть, и я понимаю его решение, клуб вложился в то, чтобы он развивался и набирался опыта в такой лиге, как французская.
«Реал» очень грамотно работает с игроками, которые уходят из команды, чтобы вырасти, а затем возвращаются, – сказал Алонсо.
В этом сезоне Эндрик поучаствовал лишь в одном матче Ла Лиги, проведя на поле 11 минут. Статистику 19-летнего бразильца можно найти здесь.
