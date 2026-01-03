  • Спортс
  • Черчесов о главной проблеме российского футбола: «Вы давно не смотрели в мой словарь, наверное. Я не понимаю и не люблю слово «проблема»
Черчесов о главной проблеме российского футбола: «Вы давно не смотрели в мой словарь, наверное. Я не понимаю и не люблю слово «проблема»

Станислав Черчесов ответил на вопрос о проблемах футбола в России.

– Какая главная проблема российского футбола?

– Вы, наверное, давно не смотрели в мой словарь. Я не понимаю и не люблю слово «проблема»…

Согласитесь, что к нам реже едут футбольные звездочки. Прибавить можно во всем. Нужно не переживать, а работать. Доверять своим игрокам.

Судьи должны выйти на другой уровень. Не потому, что они плохие. Просто у меня такое чувство, что они все время переживают о чем-то, пока идет каждый матч, – сказал главный тренер «Ахмата».

