Валерий Овчинников: «Нужна чистка российского футбола от иностранцев. Чужих кормим, а своих не готовы. В этом беда»

Валерий Овчинников: нужна чистка российского футбола от иностранцев.

Бывший тренер российских клубов Валерий Овчинников ответил на вопрос о главной проблеме отечественного футбола.

«Главная проблема российского футбола в том, что убрали всех профессионалов. На их место пришли люди из бизнеса. Они долго не выдерживают, начинают разваливать клубы и разбегаются.

Наш президент РФС [Александр Дюков ] не может каждый день заниматься футболом, у него серьезная и ответственная должность [кроме этого]. Я понимаю, что «Газпром » нужен для РФС , чтобы давать деньги. Но хотелось бы по-другому.

Стоило министру спорта Дегтяреву сказать, что будем сокращать иностранцев, все зашевелились. Тренерам, по сути, без разницы, кто у них играет – русские или нет. Главное – результат. В этом беда российского футбола: чужих кормим, а своих не готовы. Нужна чистка российского футбола от иностранцев», – сказал Овчинников.